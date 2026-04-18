Benvenuti alla cronaca in diretta dell'incontro tra Italia e Danimarca, valido per le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile del 2027, che si svolge in questa giornata. La partita si gioca in un momento in cui entrambe le squadre cercano di migliorare la propria posizione nella qualificazione, con obiettivi diversi tra loro. Seguiremo passo passo l'andamento del match, fornendo aggiornamenti sulle azioni più significative.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Danimarca, valido per il nuovo turno di Qualificazioni dei Mondiali di calcio femminile del 2027, i quali verranno disputati in Brasile. Le azzurre di Andrea Soncin, dopo la più che convincente vittoria contro la Serbia per 0-6, hanno bisogno di un altro successo per avvicinarsi al primo posto del girone, unico valido per l’accesso diretto alla competizione internazionale. Dopo tre partite, l’Italia ha quattro punti vista l’appena citata vittoria, la sconfitta contro la Svezia e il pareggio contro la Danimarca ed è a tre lunghezze di distanza dal primo posto, proprio delle biancorosse avanti con sette punti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Danimarca-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: serve un’impresa per rimanere in corsa

Highlights: Polonia-Italia 2-1 | Under 21 | Qualificazioni Euro 2027

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