LIVE Civitanova-Verona Superlega volley 2026 in DIRETTA | gara-4 che può chiudere o allungare la serie

Alle ore 20:30 si svolge gara 4 della semifinale dei playoff di Superlega maschile di volley tra Lube Civitanova e Rana Verona. La sfida si gioca in trasferta e può determinare la conclusione della serie o prolungarla con un’ulteriore partita. La partita è trasmessa in diretta e sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici di OA Sport benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara 4 della serie di semifinale dei playoff di superlega maschile di volley tra Lube Civitanova e Rana Verona. Siamo davanti al possibile momento della verità: la vittoria dei padroni di casa sancirebbe la chiusura della serie e la qualificazione dei marchigiani alla finale scudetto contro Perugia, mentre il successo degli scaligeri riaprirebbe tutto e rimanderebbe il verdetto alla sfida decisiva. L’inerzia del confronto, in questo momento, sembra pendere nettamente dalla parte dei marchigiani. Civitanova ha infatti ribaltato lo svantaggio del fattore...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Civitanova-Verona, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-4 che può chiudere o allungare la serie Notizie correlate LIVE Verona-Civitanova, Superlega volley 2026 in DIRETTA: la serie entra nel vivo con gara-3CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara3 della serie di semifinale dei playoff di... LIVE Civitanova-Verona, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-2 della serie di semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lube... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Civitanova-Verona 3-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: la squadra di Medei pareggia la serie con un grande Bottolo!; Semifinali, Gara 3 | Rana Verona - Cucine Lube Civitanova SuperLega Credem Banca; Civitanova e Verona si preparano per Gara 4 delle Semifinali Play Off; Civitanova-Verona Gara-2: dove vederla in TV e streaming, orari e programma semifinale volley. LIVE Civitanova-Verona, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-4 che può chiudere o allungare la serieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici di OA Sport benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara 4 della serie di semifinale dei playoff di superlega ... oasport.it Civitanova-Verona oggi, Superlega volley 2026: orario gara-4, tv, streamingOggi sabato 18 aprile (ore 18.00) si gioca Civitanova-Verona, gara-4 della semifinale scudetto di volley maschile. Si preannuncia grande spettacolo ... oasport.it ÈTv Marche. . La Lube Civitanova si gioca in casa la prima possibilità di tornare in finale scudetto a un anno di distanza. Sabato 18 aprile i biancorossi ospiteranno Rana Verona in gara 4 della semifinale - facebook.com facebook | ROK MOZIC - CORRIERE DI VERONA "Champions traguardo eccezionale. Ora testa a Civitanova: vogliamo tornare a Verona per arrivare in finale. Sarebbe un altro risultato fantastico di questa stagione straordinaria. Ci crediamo" #RanaVerona #Vero x.com