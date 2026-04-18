LIVE Civitanova-Verona 3-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | 25-20 i marchigiani volano in finale

La partita tra Civitanova e Verona si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa per 3-0, con set rispettivamente da 25-20 e due set vinti senza particolari variazioni. La gara, valida come quarta semifinale dei playoff di Superlega volley, si è svolta oggi con i marchigiani che hanno ottenuto il passaggio alla finale. La diretta si è conclusa alle 19:37, lasciando i tifosi in attesa delle prossime sfide.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:37 Termina qui la DIRETTA LIVE della gara quattro di semifinale playoff di Superlega volley tra Civitanova e Verona. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 19:36 In casa scaligera Noumory Keita è il più prolifico con quindici punti. 19:34 Il canadese Eric Loeppky è il miglior realizzatore dei suoi con quindici punti, mentre Mattia Bottolo mette a segno cinque muri. 19:33 I padroni di casa, eccezion fatta per l’inizio del match, dettano il ritmo delle operazioni e dimostrano maggiore lucidità nei momenti chiave della contesa.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Civitanova-Verona 3-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: 25-20, i marchigiani volano in finale Notizie correlate LIVE Verona-Civitanova 2-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i marchigiani riaprono il match, 22-25CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-9 Mano out Loeppky da zona 2 6-8 La slash di Nedeljkovic 5-8 Errore al servizio Civitanova 4-8... LIVE Civitanova-Verona 2-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: 25-19, i marchigiani partono forte e avvicinano la vittoriaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:00 I marchigiani partono forte, toccano il massimo vantaggio sul + 7 e amministrano i tentativi di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Civitanova-Verona 3-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: la squadra di Medei pareggia la serie con un grande Bottolo!; Semifinali, Gara 3 | Rana Verona - Cucine Lube Civitanova SuperLega Credem Banca; Civitanova e Verona si preparano per Gara 4 delle Semifinali Play Off; Superlega, pazzesca Civitanova: rimonta da 0-2 e sabato gioca per la finale. LIVE Civitanova-Verona 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: 18-14, padroni di casa avantiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici di OA Sport benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara 4 della serie di semifinale dei playoff di superlega ... oasport.it Civitanova-Verona oggi in tv, Superlega volley 2026: orario gara-4, canale, streamingOggi sabato 18 aprile (ore 18.00) si gioca Civitanova-Verona, gara-4 della semifinale scudetto di volley maschile. Si preannuncia grande spettacolo ... oasport.it LUBE IN FINALE SCUDETTO La Lube Civitanova vince gara 4 contro Verona e chiude la semifinale playoff 3-1 nella serie, conquistando l’accesso alla Finale Scudetto Davanti al proprio pubblico, Civitanova gioca la partita perfetta, imponendosi con un n facebook | ROK MOZIC - CORRIERE DI VERONA "Champions traguardo eccezionale. Ora testa a Civitanova: vogliamo tornare a Verona per arrivare in finale. Sarebbe un altro risultato fantastico di questa stagione straordinaria. Ci crediamo" #RanaVerona #Vero x.com