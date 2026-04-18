LIVE Civitanova-Verona 2-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | 25-19 i marchigiani partono forte e avvicinano la vittoria

Nel match di Superlega volley 2026 tra Civitanova e Verona, i padroni di casa si sono aggiudicati il primo set con il punteggio di 25-19. I marchigiani sono partiti con decisione, raggiungendo un massimo vantaggio di sette punti nel secondo parziale, che hanno poi gestito con attenzione per conquistare il secondo set e avvicinarsi alla vittoria complessiva. La partita è in corso e gli aggiornamenti continuano in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:00 I marchigiani partono forte, toccano il massimo vantaggio sul + 7 e amministrano i tentativi di reazione dei rivali per chiudere il secondo parziale. 25-19 Errore in battuta degli scaligeri. 24-19 Bell’attacco diagonale di Sani. 24-18 Muro di Civitanova. 23-18 Errore al servizio per gli ospiti. 22-18 Keita a segno sul muro. 22-17 Gargiulo mura il primo tempo di Nedeljkovic. 21-17 Bottolo supera il muro di Keita. 20-17 Muro di Verona su Nikolov. 20-16 Sani in mezzo alle mani del muro a tre. 20-15 Bottolo mette giù la pipe. 19-15 Fuori la battuta del canadese di Civitanova. 19-14 Loeppky sulle mani del muro.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Civitanova-Verona 2-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: 25-19, i marchigiani partono forte e avvicinano la vittoria Notizie correlate LIVE Verona-Civitanova 2-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i marchigiani riaprono il match, 22-25CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-9 Mano out Loeppky da zona 2 6-8 La slash di Nedeljkovic 5-8 Errore al servizio Civitanova 4-8... LIVE Civitanova-Verona 2-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i cucinari si avvicinano alla vittoria, 20-17CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Civitanova-Verona 3-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: la squadra di Medei pareggia la serie con un grande Bottolo!; Semifinali, Gara 3 | Rana Verona - Cucine Lube Civitanova SuperLega Credem Banca; Civitanova e Verona si preparano per Gara 4 delle Semifinali Play Off; Civitanova-Verona Gara-2: dove vederla in TV e streaming, orari e programma semifinale volley. LIVE Civitanova-Verona 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: 18-14, padroni di casa avantiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici di OA Sport benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara 4 della serie di semifinale dei playoff di superlega ... oasport.it Civitanova-Verona oggi in tv, Superlega volley 2026: orario gara-4, canale, streamingOggi sabato 18 aprile (ore 18.00) si gioca Civitanova-Verona, gara-4 della semifinale scudetto di volley maschile. Si preannuncia grande spettacolo ... oasport.it Play Off SuperLega Credem Banca Gara 4 Semifinali Quarto atto della serie tra Cucine Lube Civitanova e Rana Verona, con i marchigiani avanti 2-1 nella sfida al meglio delle cinque gare. Programma gara Sabato 18 aprile 2026, ore 18.00 Cucine L facebook | ROK MOZIC - CORRIERE DI VERONA "Champions traguardo eccezionale. Ora testa a Civitanova: vogliamo tornare a Verona per arrivare in finale. Sarebbe un altro risultato fantastico di questa stagione straordinaria. Ci crediamo" #RanaVerona #Vero x.com