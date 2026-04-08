LIVE Civitanova-Verona 2-1 Superlega volley 2026 in DIRETTA | i cucinari si avvicinano alla vittoria 20-17

Al termine del terzo set, la squadra di casa guida con un punteggio di 20-17 contro la squadra ospite. La partita si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti disponibili tramite link dedicato. Contestualmente, è in corso anche la trasmissione di un'altra gara di volley femminile tra le squadre di Galatasaray e Chieri, con inizio alle 19.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 22-22 Esce l’attacco altissimo di Bottolo! 22-21 Primo tempo di Nedeljkovic. 22-20 Esce di pochissimo il muro di Verona sull’attacco di Bottolo! Sospiro di sollievo per la Lube. 21-20 Errore di Nikolov al servizio, Verona resta lì! 21-19 Esce il servizio di Keita, cambio palla importante per i cucinari. Secondo time-out di Medei in pochissimi secondi. 20-19 Ancora un muro per i veronesi, secondo di fila per Zingel! 20-18 Muro di Verona che vuole continuare a sperare. Time-out di Medei che vuole evitare rimonte. 20-17 Ace di Keita! 20-16 Lunghissimo il servizio di Loeppky. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Civitanova-Verona 2-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i cucinari si avvicinano alla vittoria, 20-17 LIVE Civitanova-Verona 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i cucinari si avvicinano al secondo set, 23-20CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19. LIVE Civitanova-Verona 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i cucinari spingono anche nel secondo set, 18-15CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19. Temi più discussi: LIVE Verona-Civitanova 3-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i veneti si aggiudicano gara1 di semifinale!; Pasqua sotto rete, Lube a Verona per Gara 1 di Semifinale Scudetto; Semifinali, Gara 1 | Rana Verona - Cucine Lube Civitanova in Diretta Streaming | DAZN IT; Lube obbligata a invertire la rotta contro Verona. Mercoledì alle 20.30 Gara 2 di Semifinale al Palas. LIVE Civitanova-Verona 2-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i padroni di casa partono forte nel quarto set, 5-2CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 20-23 Ancora muro di Nedeljkovic! Verona ... oasport.it DIRETTA CIVITANOVA VERONA | Risultato live (1-0) streaming video: primo set Lube! (volley, 8 aprile 2026)Diretta Civitanova Verona streaming video Rai, oggi 8 aprile 2026: orario e risultato live della partita, gara-2 di semifinale della Superlega di volley. ilsussidiario.net Gara 2 di Semifinale Scudetto: stasera Lube Verona Oggi alle ore 20:30 la Cucine Lube Civitanova ospita Rana Verona per Gara 2 della serie Scudetto. Verona è avanti 1-0 dopo la vittoria per 3-0 in Gara 1, e questa sera potrebbe portarsi sul match point - facebook.com facebook NEXT MATCH - Gara 2 Semifinali Play Off Domani Gara 2 Semifinali Play Off a Civitanova! Tutti in trasferta! Mercoledi 8 Aprile Ore 20.30 Cucine Lube Civitanova vs Rana Verona Eurosuole Forum Rai Sport e VBTV #RanaVerona #VeronaVoll x.com