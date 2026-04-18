LIVE Civitanova-Verona 1-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | 25-23 i marchigiani vincono il primo parziale allo sprint

Nella partita di Superlega volley tra Civitanova e Verona, i padroni di casa hanno conquistato il primo set con un punteggio di 25-23, vincendo allo sprint. Nel corso del parziale, un punto è stato messo a segno da un attacco di Mozic da posto quattro, mentre Nikolov ha murato Keita in uno contro uno, contribuendo alla risposta difensiva della squadra. La partita è in corso con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-6 Mozic a segno da posto quattro. 9-5 Nikolov mura Keita in uno contro uno. 8-5 Fuori la battuta di Keita. 7-5 Mani e fuori in parallela di Sani. 7-4 Pipe devastante di Nikolov. 6-4 In rete la battuta di Civitanova. 6-3 Bottolo sulla palla respinta dalla difesa veronese. 5-3 Ace di Boninfante. 4-3 Fuori la battuta dei veneti. 3-3 Nedeljkovic a segno con il primo tempo. 3-2 Pipe dirompente di Loeppky. 2-2 In rete la battuta di Mozic. 1-2 Pipe micidiale di Keita. 1-1 Primo tempo di Podrascanin. 0-1 Errore in battuta per i marchigiani. Inizia il secondo set 18:30 I padroni di casa rimontano l’1-5 iniziale e vincono il set di apertura in volata.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Civitanova-Verona 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: 25-23, i marchigiani vincono il primo parziale allo sprint Notizie correlate LIVE Verona-Civitanova 2-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i marchigiani riaprono il match, 22-25CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-9 Mano out Loeppky da zona 2 6-8 La slash di Nedeljkovic 5-8 Errore al servizio Civitanova 4-8... LIVE Verona-Civitanova, Superlega volley 2026 in DIRETTA: marchigiani avanti nel primo set, 10-12CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-19 Murooooooooooooo Darlaaaaaaaaaaaaan 15-19 Errore al servizio Civitanova 14-19 La pipe di Loppky 14-18... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Civitanova-Verona 3-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: la squadra di Medei pareggia la serie con un grande Bottolo!; Semifinali, Gara 3 | Rana Verona - Cucine Lube Civitanova SuperLega Credem Banca; Civitanova e Verona si preparano per Gara 4 delle Semifinali Play Off; Civitanova-Verona Gara-2: dove vederla in TV e streaming, orari e programma semifinale volley. LIVE Civitanova-Verona, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizia la partitaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici di OA Sport benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara 4 della serie di semifinale dei playoff di superlega ... oasport.it Civitanova-Verona oggi in tv, Superlega volley 2026: orario gara-4, canale, streamingOggi sabato 18 aprile (ore 18.00) si gioca Civitanova-Verona, gara-4 della semifinale scudetto di volley maschile. Si preannuncia grande spettacolo ... oasport.it Play Off SuperLega Credem Banca Gara 4 Semifinali Quarto atto della serie tra Cucine Lube Civitanova e Rana Verona, con i marchigiani avanti 2-1 nella sfida al meglio delle cinque gare. Programma gara Sabato 18 aprile 2026, ore 18.00 Cucine L facebook | ROK MOZIC - CORRIERE DI VERONA "Champions traguardo eccezionale. Ora testa a Civitanova: vogliamo tornare a Verona per arrivare in finale. Sarebbe un altro risultato fantastico di questa stagione straordinaria. Ci crediamo" #RanaVerona #Vero x.com