Alle 20.45 si gioca la partita tra Roma e Atalanta all'Olimpico. La squadra di casa ha vinto con un ampio margine nell'ultima giornata contro il Lecce, mentre gli ospiti sono reduci da una sconfitta recente. La sfida si svolge nel contesto del campionato di Serie A, con entrambe le formazioni in cerca di punti importanti. La partita sarà trasmessa in diretta streaming e sui canali televisivi dedicati.

(3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 42 Scalvini, 19 Djimsiti, 23 Kolasinac; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 13 Ederson, 47 Bernasconi; 17 De Ketelaere, 18 Raspadori; 9 Scamacca. All. Palladino (3-4-2-1): 99 Svilar; 23 Mancini, 5 Ndicka, 22 Hermoso; 19 Celik, 4 Cristante, 8 El Aynaoui, 2 Rensch; 18 Soulé, 92 El Shaarawy; 14 Malen. All. Gasperini A dirigere la gara sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova e sarà affiancato dagli assistenti Giovanni Baccini di Conegliano e Christian Rossi di La Spezia. Il quarto ufficiale sarà Juan Luca Sacchi di Macerata, l’addetto al Var sarà Marco Guida di Torre Annunziata, mentre Avar sarà Simone Sozza di Seregno. L’incredibile numero di infortuni capitato alla Roma in questa stagione ha di fatto complicato i piani tattici di Gasperini.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 20.45 Roma-Atalanta: le ultime sulla sfida dell'Olimpico

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