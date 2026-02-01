LIVE Alle 20.45 Parma-Juve | le ultime sulla sfida del Tardini

Da gazzetta.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 20.45 il calcio torna protagonista al Tardini con la sfida tra Parma e Juventus. I bianconeri vogliono vincere per avvicinarsi alla zona Champions, mentre gli emiliani sperano di allungare sulla zona retrocessione. La partita si preannuncia combattuta, con entrambe le squadre pronte a dare tutto sul campo.

(4-3-2-1) Corvi; Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Bernabè, Keita, Sorensen; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino. All. Cuesta. (4-2-3-1) Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Bremer, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti. Non ci sono squalificati nelle due rose. Nel Parma diffidati Delprato e Nicolussi Caviglia, nella Juve diffidato Locatelli. Direzione di gara affidata a Fourneau di Roma 1. Assistenti M. Rossi e Yoshikawa. Quarto uomo Collu. Al Var Maresca, assistente Var Gariglio. La partita sarà trasmessa su Dazn, anche in streaming. Per gli abbonati Sky con abbonamento a Zona Dazn, gara visibile anche sul canale 214 di Sky. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

