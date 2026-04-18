Lite in strada | ferito gravemente al collo con bottiglia rotta è in prognosi riservata

Un uomo di 46 anni è stato ferito al collo con una bottiglia rotta ieri sera in via Il Prato, nella zona di Porta al Prato. L'aggressione è avvenuta intorno alle 21:30 e la vittima si trova ora in prognosi riservata. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente.

Un uomo di 46 anni è stato ferito gravemente al collo, con una bottiglia rotta, ieri sera, venerdì 17 aprile, in via Il Prato, zona Porta al Prato, intorno alle 21:30.Sul posto, dopo lo scattare dell'allarme, sono intervenuti i sanitari del 118 in ambulanza - che hanno ricoverato la vittima in.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Firenze: ferito al collo con vetro di bottiglia in via del Prato. Ricoverato in prognosi riservata. Arrestato l’aggressoreFIRENZE – Uno è in prognosi riservata con un taglio al collo causato da un vetro rotto di bottiglia. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lite in strada: ferito gravemente al collo con bottiglia rotta, è in prognosi riservata; Lite in strada degenera, uomo ferito alla gola con un vetro: è grave; Firenze, lite in strada in via Il Prato: 46enne ferito al collo con vetro rotto, è grave; Lite in strada tra due uomini, ferito alla mano con un taglierino finisce al pronto soccorso. Lite in strada degenera, uomo ferito alla gola con un vetro: è graveFirenze, 18 aprile 2026 – È finita nel sangue una lite tra due uomini scoppiata ieri sera a Firenze, in via il Prato, intorno alle 21,30, con un 46enne ferito gravemente alla gola e un 34enne ... lanazione.it Firenze, lite in strada in via Il Prato: 46enne ferito al collo con vetro rotto, è graveÈ successo venerdì sera a Firenze verso le 21,30, in via Il Prato. Due feriti, arrestato un uomo ... corrierefiorentino.corriere.it Azzurra Tv Web - redazione giornalistica. . Spara al vicino durante una lite: arrestato 62enne, ferito un uomo facebook Brindisi, uomo ucciso in casa durante lite: un arresto x.com