L' improvvisa sbandata poi il pauroso incidente | auto ribaltata e ragazzo in ospedale

Un giovane di 19 anni ha perso il controllo della vettura e si è ribaltato questa mattina, sabato 18 aprile. L’incidente è avvenuto dopo un’improvvisa sbandata e il ragazzo è stato immediatamente assistito dal personale del 118. Al momento, le cause dell’incidente non sono ancora chiare e sono al vaglio le ipotesi di distrazione o colpo di sonno.

Dalla distrazione al colpo di sonno, al momento nessuna ipotesi è esclusa: un 19enne ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltato nella mattinata di oggi, sabato 18 aprile, subito soccorso dal 118. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.45 lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Cesate, pauroso incidente con auto ribaltataIl 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare… I veicoli moderni devono superare...