Liceo Biomedico Manzoni in corsia | neurologia oculistica e corso BLS con i medici

Il Liceo Statale Manzoni di Caserta organizza un nuovo evento formativo in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Aorn Sant’Anna e San Sebastiano. L’iniziativa prevede lezioni pratiche di neurologia, oculistica e un corso di BLS con la presenza di medici specializzati. L’obiettivo è offrire agli studenti un’esperienza diretta in ambito biomedico, approfondendo competenze e conoscenze legate alle discipline sanitarie.