Liceo Biomedico Manzoni in corsia | neurologia oculistica e corso BLS con i medici
Il Liceo Statale Manzoni di Caserta organizza un nuovo evento formativo in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Aorn Sant’Anna e San Sebastiano. L’iniziativa prevede lezioni pratiche di neurologia, oculistica e un corso di BLS con la presenza di medici specializzati. L’obiettivo è offrire agli studenti un’esperienza diretta in ambito biomedico, approfondendo competenze e conoscenze legate alle discipline sanitarie.
Il Liceo Statale Liceo Statale Alessandro Manzoni di Caserta, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Aorn Sant’Anna e San Sebastiano, rinnova il proprio impegno nella formazione biomedica degli studenti, proponendo un nuovo appuntamento.🔗 Leggi su Casertanews.it
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