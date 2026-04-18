Libri perduti | la sfida di decifrare antichi segreti nel corsivo

Tra i depositi della Newberry Library di Chicago si trova un volume di incantesimi del 1612, scritto in un corsivo seicentesco difficile da interpretare. La presenza di questa scrittura antica rende complesso l’accesso al contenuto del manoscritto, che rimane invisibile a molti studiosi e appassionati. La sfida di leggere e comprendere testi così datati rappresenta un problema per chi si occupa di conservazione e studi storici.

Un antico volume di incantesimi risalente al 1612 riposa silenzioso tra i depositi della Newberry Library di Chicago, bloccato da una barriera invisibile: un corsivo seicentesco che quasi nessuno è più in grado di decifrare. La biblioteca americana sta lanciando un appello per trovare volontari capaci di trascrivere manoscritti storici, ma la ricerca si scontra con una realtà demografica preoccupante: chi sa leggere quella grafia è sempre meno. Il cuore del problema risiede nel progetto Newberry Transcribe, un’iniziativa nata nel 2013 con l’obiettivo di rendere consultabile e ricercabile una collezione sterminata di diari, lettere e documenti che coprono quattro secoli di storia degli Stati Uniti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Libri perduti: la sfida di decifrare antichi segreti nel corsivo Notizie correlate Leggi anche: Viaggi al femminile nel ‘Grand Tour’. Custodi di tesori e segreti antichi Un crowfunding per salvare i libri antichi della bibliotecaUna raccolta fondi per restaurare volumi antichi nella biblioteca ‘Romolo Spezioli’: l’idea è degli studenti della IIIAs del liceo scientifico...