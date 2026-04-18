Lecco tre emergenze in pochi minuti | soccorsi in azione a Varenna Missaglia e in Valsassina

Nel pomeriggio di ieri, nella provincia di Lecco, si sono verificate tre emergenze in rapida sequenza, coinvolgendo tre diverse località: Varenna, Missaglia e una zona della Valsassina. Le chiamate ai soccorsi sono arrivate quasi contemporaneamente, portando prontamente in azione le squadre dei vigili del fuoco. La simultaneità delle chiamate ha richiesto un intervento coordinato per gestire le diverse situazioni di emergenza.

Tre emergenze simultanee, tre squadre dei vigili del fuoco mobilitate in rapida successione, tre angoli diversi della provincia di Lecco tutti in allerta nello stesso pomeriggio. Sabato 18 aprile, tra le 13:10 e le 13:30, la centrale operativa della Soreu dei Laghi ha coordinato un intervento.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Una donna investita in Valsassina e un ciclista travolto ad Annone: soccorsi urgenti in azione