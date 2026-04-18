Lecce-Fiorentina lunedì 20 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Lunedì sera alle 20:45 si gioca allo stadio Via del Mare la partita tra Lecce e Fiorentina, ultima del calendario della 33ª giornata di Serie A. La sfida rappresenta un match importante per la lotta salvezza, anche se la squadra ospite ha preso distanza dalle zone a rischio nelle ultime settimane. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e si attendono pronostici e quote delle agenzie di scommesse.

La sfida di lunedì sera al Via del Mare tra Lecce e Fiorentina chiude la 33ª giornata della Serie A. Questo rimane uno scontro salvezza, nonostante la Viola si sia allontanata dalle zone pericolose nell’ultimo periodo. I gigliati sono infatti saliti a +8 sul terzultimo posto grazie alla serie positiva di queste settimane con le. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Lecce-Fiorentina (lunedì 20 aprile 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici Notizie correlate Lecce-Fiorentina (lunedì 20 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiLa sfida di lunedì sera al Via del Mare tra Lecce e Fiorentina chiude la 33ª giornata della Serie A. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lecce – Fiorentina: info biglietteria; Lecce-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Serie A, oggi Lecce-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla; Lecce-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche. Lecce-Fiorentina: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Lecce-Fiorentina del 20 aprile 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la Serie A ... calciomagazine.net Lecce-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie AAl Via del Mare arriva la squadra di Vanoli: salentini costretti a vincere per non restare invischiati nella lotta retrocessione ... tuttosport.com Lecce-Fiorentina diretta Serie A: segui il posticipo di oggi LIVE facebook Arrivate le formazioni ufficiali per il posticipo tra #Lecce e #Fiorentina Le scelte x.com