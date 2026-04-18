Lunedì sera alle 20:45 si gioca al Via del Mare la partita tra Lecce e Fiorentina, ultima del programma della 33ª giornata di Serie A. La sfida rappresenta un confronto importante per la zona salvezza, anche se la squadra ospite ha migliorato la propria posizione in classifica nelle settimane precedenti. Entrambe le squadre scendono in campo con obiettivi diversi, ma con la consapevolezza della posta in gioco.

La sfida di lunedì sera al Via del Mare tra Lecce e Fiorentina chiude la 33ª giornata della Serie A. Questo rimane uno scontro salvezza, nonostante la Viola si sia allontanata dalle zone pericolose nell’ultimo periodo. I gigliati sono infatti saliti a +8 sul terzultimo posto grazie alla serie positiva di queste settimane con le. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lecce-Fiorentina (lunedì 20 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

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