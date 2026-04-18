Le sneaker colorate si confermano protagoniste della primavera capaci di ridefinire l’equilibrio di ogni look attraverso accenti cromatici

Le sneaker colorate sono tornate di tendenza questa primavera, confermando il loro ruolo come pezzo forte di molte mise. Con tonalità vivaci e accostamenti audaci, queste calzature si inseriscono facilmente in diversi stili, contribuendo a creare contrasti interessanti. La loro diffusione si nota nelle strade e tra le vetrine dei negozi, dove si osservano modelli e colori sempre più variegati.

Le sneaker colorate si confermano protagoniste della stagione primaverile, elementi capaci di ridefinire l’equilibrio di ogni look attraverso accenti cromatici mirati. La loro versatilità emerge nella capacità di dialogare con capi differenti, dai più essenziali ai più strutturati, introducendo sempre un punto focale dinamico. Negli outfit più urbani, come il mix tra trench in pelle, jeans dritti e borsa a mano, le sneaker verdi o azzurre alleggeriscono la rigidità del outerwear, mantenendo una lettura contemporanea e funzionale. Il contrasto tra materiali e colore rafforza l’impatto visivo senza compromettere la coerenza dell’insieme. Anche nelle combinazioni più audaci, come pantaloni in pelle e bomber coordinato, le sneaker blu in suede spezzano la monocromia materica, aggiungendo profondità e movimento.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Le sneaker colorate si confermano protagoniste della primavera, capaci di ridefinire l’equilibrio di ogni look attraverso accenti cromatici. Notizie correlate I cerchietti per capelli si confermano come l'accessorio più versatile e scenografico della stagione, capaci di trasformare ogni chiomaI cerchietti per capelli si confermano come uno degli accessori più versatili e scenografici della stagione, capaci di trasformare qualsiasi look con... La pedicure primavera 2026 si definisce attraverso un equilibrio tra naturalezza, sperimentazione e finiture sempre più curate.La pedicure primavera 2026 si definisce attraverso un equilibrio tra naturalezza, sperimentazione e finiture sempre più curate. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Le sneakers colorate del 2026: rosse, verdi o azzurre, per colorare i look della primavera estate; Sneakers bianche primavera 2026, quali sono le più belle del momento da avere. Come abbinare le sneakers colorate a tutte le etàSneakers colorate, tocca a voi. Le tendenze scarpe della moda primavera 2025 ci chiameranno a distaccarci momentaneamente dai classici modelli declinati nelle nuance più basic (quelle, insomma, che ... donnamoderna.com Sneaker colorate uomo: una, nessuna, centomila nel nostro guardarobaAmici del normcore e del minimalismo è arrivato senza proroga extra il momento definitivo dell'integrazione al colore. Non esiste solo il bianco&nero, il greige o il grigio, ma un ottimo ventaglio di ... gqitalia.it Scopri in negozio le sneakers READY di #Legero! Super leggere, colorate, moderne e… 100% impermeabili! Design sportivo perfetto per l’estate Tomaia in mesh e pelle: traspiranti e fresche Fodera in GORE-TEX: impermeabilità garantita Solett facebook