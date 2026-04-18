Le Frecce Tricolori sopra Firenze in migliaia sui ponti FOTO

Questa mattina, migliaia di persone si sono radunate sui ponti di Firenze per assistere al passaggio delle Frecce Tricolori. L'evento si è svolto a bassa quota sopra la città, con le Frecce in formazione d'onore. La manifestazione ha accompagnato la cerimonia di giuramento di trentatré allievi della Scuola militare aeronautica Giulio Douhet, visibile da diversi punti della città.

Migliaia di persone si sono accalcate sui ponti fiorentini per guardare questa mattina il passaggio a bassissima quota sopra la città delle Frecce Tricolori, in formazione d'onore per celebrare il giuramento di trentatré allievi della Scuola militare aeronautica Giulio Douhet.Applausi al.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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