Le fratture nascoste dentro il mondo oscuro degli ayatollah

In Iran, il panorama politico e sociale si presenta molto più complesso di quanto non sembri a prima vista. Nonostante la narrazione ufficiale tenda a dipingere il paese come un blocco uniforme, le tensioni interne e le differenze tra le varie fazioni sono evidenti. Le dinamiche tra le autorità religiose e i gruppi di opposizione si sviluppano in modo spesso nascosto, creando un quadro articolato che va oltre l'immagine di unità pubblica.

L'Iran non è affatto un monolite, anche se alla sua dirigenza e, in parte, anche ai suoi avversari piace descriverlo così. Il «regime degli ayatollah», come spesso viene sinteticamente chiamato, si caratterizza per una pluralità di sfaccettature tanto articolate quanto difficili da comprendere se non si entra nei suoi meccanismi di funzionamento. Da decenni si scontrano all'interno del Paese diverse aspirazioni. Si tratta di due poli, da un lato quello riformatore, dialogante, aperto all'Occidente e, dall'altro, quello reazionario, populista, fondamentalista. Il primo polo è quello che ha alimentato le speranze di una generazione di giovani iraniani che, prima che scoppiasse il conflitto, è scesa in piazza finendo massacrata dai Guardiani della rivoluzione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Le fratture nascoste dentro il mondo oscuro degli ayatollah Notizie correlate Leggi anche: TEDxYouth@LakeComo 2026: Comprendere e sanare le fratture in un mondo in continua tensione