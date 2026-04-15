TEDxYouth@LakeComo 2026 | Comprendere e sanare le fratture in un mondo in continua tensione

Il prossimo evento TEDxYouth si terrà nel 2026 sul Lago di Como, con l’obiettivo di affrontare le divisioni presenti nel mondo attuale. Durante l’evento, verranno condivise testimonianze e idee provenienti anche da giovani studenti, tra cui alcuni seduti nelle ultime file delle scuole locali. L’iniziativa si propone di analizzare le fratture sociali e promuovere il dialogo tra le nuove generazioni.

Ci sono momenti in cui le parole giuste arrivano da chi meno te le aspetti. Dal ragazzo seduto all'ultimo banco. Dalla ragazza che pensavi non avesse niente da dire. Dal giovane che ha vissuto ciò che tu hai solo letto sui giornali.Il 27 aprile ed il 5 maggio, il Teatro Sociale di Como tornerà a.🔗 Leggi su Quicomo.it

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