le formazioni ufficiali di napoli lazio

Alle ore 20:45 si gioca al stadio Maradona il match tra Napoli e Lazio, con le formazioni ufficiali annunciate da entrambe le squadre. La formazione partenopea è guidata da Conte, mentre quella biancoceleste è affidata a Sarri. Entrambe le squadre hanno scelto i propri titolari per questa sfida valida per il campionato di Serie A. La partita si presenta come uno dei principali appuntamenti della giornata.

Tutto pronto al Maradona per il match che vedrà il Napoli di Conte affrontare la Lazio dell’ex Sarri. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri Modugno a Radio Kiss Kiss Napoli: “Sarà importante gestire la palla. In Austria.” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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