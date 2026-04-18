Le 66 aziende brianzole premiate perché promuovono salute e benessere sul luogo di lavoro

Sei aziende della provincia di Monza e della Brianza hanno ricevuto il premio “WHP – Workplace Health Promotion” per aver promosso iniziative di salute e benessere all’interno delle proprie sedi. Il riconoscimento è legato al programma “Aziende che Promuovono salute – Rete WHP Lombardia”, attivo nel promuovere pratiche di tutela della salute sul luogo di lavoro. La premiazione coinvolge complessivamente 66 aziende della zona.

Premiate perché promuovono salute e benessere sul luogo di lavoro. È il riconoscimento ricevuto col premio “WHP – Workplace Health Promotion” da 66 sedi aziendali della provincia di Monza e Brianza, legato al programma “Aziende che Promuovono salute – Rete WHP Lombardia” che promuove la salute.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Premiate le aziende che promuovono salute e benessereSono 89 le sedi aziendali delle province di Lecco e Monza che hanno ricevuto quest’anno il premio “WHP - Workplace Health Promotion”, un...