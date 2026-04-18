Lazio Sarri esulta dopo il 2-0 in casa del Napoli | Non perdiamo da un anno quindi qualche soddisfazione c’è! Ecco cosa ho detto alla squadra

Dopo la vittoria per 2-0 in trasferta contro il Napoli, l'allenatore della Lazio ha espresso soddisfazione per il risultato, sottolineando che la squadra non perde da un anno. Le sue parole sono state rilasciate a Dazn, dove ha commentato l'incontro e il modo in cui si è svolto. La partita ha visto la Lazio ottenere un risultato importante in trasferta, interrompendo una lunga serie senza sconfitte.