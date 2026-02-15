Comolli a Sky | Imbarazzante quanto successo E’ difficile accettare ingiustizie come questa Ecco cosa ho detto alla squadra
Comolli ha criticato duramente l’arbitraggio dopo l’espulsione di Kalulu, definendo il episodio “imbarazzante” e difficile da accettare, e ha spiegato cosa ha detto ai giocatori in spogliatoio.
Comolli ai microfoni di Sky Sport ha parlato del rosso di Kalulu scagliandosi in maniera molto dura nei confronti di La Penna. Le sue dichiarazioni. Damien Comolli nel post partita di Inter Juve ha parlato ai microfoni di Sky Sport confermano la rabbia dei bianconeri per il rosso a Kalulu. ESPULSIONE KALULU – « Imbarazzante vedere questo ed è stato visto in tutto il mondo. Una somma di errori che ci sono stati nel corso della stagione ». QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE LA PENNA – « E’ molto difficile accettare ingiustizie come quella subìta oggi ». DISCORSO ALLA SQUADRA – « Ai giocatori ho soltanto detto che hanno fatto bene. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Conferenza stampa Spalletti post Juve Pafos: «Non ho cambiato idea su questa squadra, vedo delle potenzialità. Ecco cosa ho detto nell’intervallo»
Dopo la partita tra Juventus e Pafos, l'allenatore Spalletti ha tenuto una conferenza stampa in cui ha commentato l'andamento della squadra e le sue impressioni, evidenziando le potenzialità del gruppo e condividendo le sue impressioni sull'intervallo.
De Rossi dopo Genoa Cagliari: «Non doveva finire 3-0 per quanto visto, vi svelo cosa ho detto alla squadra»
Dopo la vittoria del Genoa contro il Cagliari, l’allenatore Daniele De Rossi ha commentato l’andamento della partita, sottolineando che il risultato di 3-0 non rispecchia quanto visto sul campo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Le dure parole di Chiellini a Sky dopo Inter-Juventus; Comolli: Imbarazzante quanto successo, non si parli di calcio. Totalmente inaccettabile; SKY - Juventus, Comolli: Difficile accettare ingiustizie come questa, è imbarazzante; Chiellini e Comolli a Sky: Imbarazzante e inaccettabile, oggi non si può parlare di calcio.
Comolli a Sky: È stato imbarazzante vedere questo episodio. Difficile accettare certe ingiustizieDamien Comolli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro l'Inter: È stato imbarazzante vedere questo. È stato visto in tutto il mondo. È una somma ... tuttojuve.com
Juve furiosa, Comolli e Chiellini durissimi: Impossibile parlare di calcioIntervenuti ai microfoni di Sky nel post partita di Inter-Juventus, Comolli e Chiellini hanno comentato con parole dure il rosso a Kalulu. spaziointer.it
Comolli a Sky: "È stato imbarazzante tutto questo, è stato visto in tutto il mondo. È molto difficile accettare un'ingiustizia come questa" facebook
La rabbia di #Comolli: Questa sera è successa una cosa imbarazzante, vista in tutto il mondo. Una somma di errori che si sono verificati in questa stagione. È molto difficile accettare certe ingiustizie, qualcosa va fatto. Ora non ha senso parlare di calcio. I gioca x.com