Comolli a Sky | Imbarazzante quanto successo E’ difficile accettare ingiustizie come questa Ecco cosa ho detto alla squadra

Comolli ha criticato duramente l’arbitraggio dopo l’espulsione di Kalulu, definendo il episodio “imbarazzante” e difficile da accettare, e ha spiegato cosa ha detto ai giocatori in spogliatoio.

Comolli ai microfoni di Sky Sport ha parlato del rosso di Kalulu scagliandosi in maniera molto dura nei confronti di La Penna. Le sue dichiarazioni. Damien Comolli nel post partita di Inter Juve ha parlato ai microfoni di Sky Sport confermano la rabbia dei bianconeri per il rosso a Kalulu. ESPULSIONE KALULU – « Imbarazzante vedere questo ed è stato visto in tutto il mondo. Una somma di errori che ci sono stati nel corso della stagione ». QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE LA PENNA – « E’ molto difficile accettare ingiustizie come quella subìta oggi ». DISCORSO ALLA SQUADRA – « Ai giocatori ho soltanto detto che hanno fatto bene. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Dopo la partita tra Juventus e Pafos, l'allenatore Spalletti ha tenuto una conferenza stampa in cui ha commentato l'andamento della squadra e le sue impressioni, evidenziando le potenzialità del gruppo e condividendo le sue impressioni sull'intervallo.

Dopo la vittoria del Genoa contro il Cagliari, l’allenatore Daniele De Rossi ha commentato l’andamento della partita, sottolineando che il risultato di 3-0 non rispecchia quanto visto sul campo.

