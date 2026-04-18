Lazio Fabiani nel pre gara | Come ricostruire l’ambiente? Con il lavoro il sacrificio e mettendoci tutti quanti le componenti

Prima della partita tra Napoli e Lazio, Angelo Fabiani ha parlato ai microfoni di Dazn, commentando come si possa ricostruire l’ambiente attraverso il lavoro e il sacrificio, coinvolgendo tutte le componenti. La sfida si disputerà al Maradona e l’intervento di Fabiani ha fornito alcune considerazioni sulla situazione attuale del club biancoceleste. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con i tifosi pronti a seguire l’incontro.

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