Domenica 19 aprile 2026 nel Lazio si prevede un clima variabile con condizioni meteorologiche instabili. La giornata sarà contraddistinta da sole e piovaschi, con precipitazioni isolate che interesseranno sia l’area romana che il Sud della regione. Le temperature resteranno miti, anche se l’instabilità atmosferica potrebbe creare momenti di variabilità nel corso della giornata. Non sono previste variazioni significative rispetto alle tendenze stagionali.

La domenica 19 aprile 2026 porterà nel Lazio un quadro meteorologico caratterizzato da una primavera instabile, con temperature miti ma interrotte da fenomeni precipitativi isolati. La regione sarà attraversata da una nuvolosità diffusa che interesserà sia i centri urbani che le aree collinari e costiere. L’instabilità pomeridiana tra Roma e le province del sud. Il capoluogo laziale vivrà una giornata di forte alternanza, dove il sole dovrà fare i conti con ampie zone coperte dalle nubi. Se la mattinata apparirà fresca e asciutta nonostante la presenza di nuvole, il passaggio al pomeriggio segnerà un cambiamento: la variabilità aumenterà e non si escludono brevi rovesci localizzati in alcuni quartieri della Capitale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio, domenica instabile: sole e piovaschi tra Roma e il Sud

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