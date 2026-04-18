Lavori in galleria sull' A26 | tre nuove chiusure notturne in arrivo dove e quando

Da novaratoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in programma tre nuove chiusure notturne nelle gallerie dell'A26, in relazione ai lavori di ispezione e manutenzione in corso. Le chiusure sono state annunciate per alcune tratte specifiche e si svolgeranno durante le ore notturne, con l’obiettivo di completare gli interventi senza interferire con il traffico diurno. Le date e le località precise sono state comunicate dall’ente responsabile dei lavori.

Proseguono i cantieri nelle gallerie dell'A26, dove sono in corso da tempo attività di ispezione e manutenzione. Da lunedì 20 aprile sono in arrivo tre nuove chiusure notturne: la viabilità sarà interrotta dalle 22 alle 6 in due diversi tratti dell'autostrada.Le chiusure previste e i percorsi.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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