Lavori in galleria sull' A26 | tre nuove chiusure notturne in arrivo dove e quando

Sono in programma tre nuove chiusure notturne nelle gallerie dell'A26, in relazione ai lavori di ispezione e manutenzione in corso. Le chiusure sono state annunciate per alcune tratte specifiche e si svolgeranno durante le ore notturne, con l’obiettivo di completare gli interventi senza interferire con il traffico diurno. Le date e le località precise sono state comunicate dall’ente responsabile dei lavori.

Proseguono i cantieri nelle gallerie dell'A26, dove sono in corso da tempo attività di ispezione e manutenzione. Da lunedì 20 aprile sono in arrivo tre nuove chiusure notturne: la viabilità sarà interrotta dalle 22 alle 6 in due diversi tratti dell'autostrada.Le chiusure previste e i percorsi.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lavori sull'A26: nuove chiusure notturne in arrivo tra Gravellona e Baveno Una raccolta di contenuti Temi più discussi: completato lo scavo della Galleria Caterina, primo tunnel realizzato sulla Linea AV/AC Salerno–Reggio Calabria | Webuild Group; Lavori in galleria sull'A26: tre nuove chiusure notturne in arrivo, dove e quando; Chiusura della galleria di Sorreley, Aosta teme un milione di transiti in più e chiede altre soluzioni; Rischio stop dei lavori alla galleria di Trisungo nel Piceno. LANZO – Procedono i lavori per la messa in sicurezza della galleria Monte BassoProcedono secondo il cronoprogramma stabilito i lavori per la definitiva messa in sicurezza della galleria Monte Basso sulla Sp1 a Lanzo. obiettivonews.it Proseguono i lavori in galleria. Corsia unica per lo smontaggioTutto secondo programma sull’autostrada A14 lungo la fascia costiera adriatica del Piceno. Durante la notte fra lunedì e martedì il personale incaricato da Autostrade per l’Italia, come era stato ... ilrestodelcarlino.it La mia piena vicinanza e solidarietà ai familiari di Ciro Mennella, l’operaio 45enne di San Sebastiano al Vesuvio che ha perso la vita mentre effettuava dei lavori di ristrutturazione in un negozio di via dei Mille a Napoli. Immagini di Videoinformazioni facebook A Mestre (Venezia) partiti i lavori..."Spazio ATTIVITÀ PRODUTTIVE "Creatori di Ricchezza SOSTENIAMO CHI FA GRANDE L'ITALIA ! x.com