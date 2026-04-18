Lavori in corso sulla Milano-Domo | linea spezzata in due fino a lunedì mattina

Un intervento di lavori programmato interessa la linea ferroviaria tra Milano e Domodossola durante il fine settimana. Dalle 22,30 di sabato 18 aprile fino alle 5,10 di lunedì 20 aprile, la circolazione dei treni sarà interrotta nel tratto tra le stazioni di Gallarate e Sesto Calende. La sospensione riguarda il traffico ferroviario su questa porzione della linea, con il servizio sospeso per tutta la durata dell’intervento.

Un nuovo week end di lavori sulla Milano-Domodossola. Dalle ore 22,30 di oggi, sabato 18 aprile, fino alle 5,10 di lunedì 20, la circolazione dei treni sulla linea sarà sospesa nel tratto compreso tra le stazioni di Gallarate e Sesto Calende. Lo stop è necessario per consentire a Rfi di eseguire.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Roma-Firenze, guasto sulla linea: treni in ritardo fino a 70 minuti. E fino a domani stop all'Alta velocità per lavoriSulla linea convenzionale Roma-Firenze circolazione ferroviaria «fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Orte»... Panoramica sull’argomento Si parla di: Lavori in corso sulla Milano-Domo: linea spezzata in due fino a lunedì mattina; Guasti, ritardi e cancellazioni: venerdì nero per i treni. Milano-Cortina, il direttore del Cio Dubi: Lavori in corso, ma saremo prontiIl direttore esecutivo del CIO Christophe Dubi non ha dubbi, anche se non nasconde i problemi: si aspetta una cerimonia d’inaugurazione dei Giochi olimpici invernali da ‘pelle d’oca’ ed è convinto che ... ilrestodelcarlino.it