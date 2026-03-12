Enrica Bonaccorti è deceduta dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas. La notizia è stata condivisa da Laura Freddi, Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere. La malattia aveva colpito anche Eleonora Giorgi in passato, ma questa volta non è riuscita a vincere. La scomparsa è stata annunciata da persone vicine alla giornalista e personaggio televisivo.

Ha lottato contro una terribile malattia, il tumore al pancreas, lo stesso che aveva colpito Eleonora Giorgi, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Enrica Bonaccorti, la conduttrice tv dallo stile discreto ed elegante, aveva condiviso in questi mesi anche il suo percorso di cure con il pubblico e lo aveva fatto senza autocommiserazione. Il racconto mediatico scelto da Enrica Bonaccorti per aggiornare sul proprio percorso clinico è stato spesso affidato al talk Verissimo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. L’ultima ospitata risale però al 21 febbraio scorso quando era stata ospite de “La volta buona” insieme ad Antonella Elia e Yvonne Scio. In quell’occasione, aveva ripercorso gli anni de “Non è la Rai” di cui era stata la prima conduttrice negli anni 90. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Addio a Enrica Bonaccorti: il ricordo di Laura Freddi, Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Eleonora Cecere

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