Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha commentato la situazione di Nicolò Zaniolo, affermando che il giocatore è nel mirino sia del Milan che della Juventus. Secondo quanto riferito, Zaniolo rappresenta uno dei nomi più caldi nel mercato di gennaio in Serie A. La sua presenza nelle trattative di entrambe le società viene considerata significativa, con il calciatore che si trova nel centro di diverse discussioni tra le parti interessate.

Carlo Laudisa, esperto di mercato per la Gazzetta dello Sport, è stato intervistato dai microfoni di Radio Tutto Napoli. Il giornalista ha voluto parlare un po' di Nicolò Zaniolo, attaccante dell'Udinese finito nel mirino di Milan e Napoli. Ecco, di seguito, le sue parole sul bomber: Che cosa è cambiato in Nicolò Zaniolo? È davvero pronto per il salto di qualità? "Parlano i numeri per lui, nel senso che c’è una costante di rendimento indubbia. La qualità l’abbiamo vista, con due gol importanti. Ma al di là della contingenza, quello che favorevolmente impressiona è anche il fatto che da mesi non si registrano più atteggiamenti sopra le righe, che è sempre stato il suo limite.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Laudisa: “Zaniolo è sia da da Milan che Juventus. Uno dei protagonisti in Serie A”

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