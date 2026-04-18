L’ascesa silenziosa di Paola Borrelli Il tempo dei 200 farfalla é da vertice europeo

A Riccione si sono svolti i campionati italiani per le nuove proposte, con l’obiettivo di individuare i talenti emergenti nel nuoto. Tra le atlete in evidenza si trova una giovane nuotatrice che ha conquistato il miglior risultato nella gara dei 200 farfalla, portandosi in vetta a livello europeo. La competizione ha visto la partecipazione di numerose giovani promesse, segnalando un interesse crescente per questa categoria.

Campionati italiani per le nuove proposte a Riccione. L’aveva preannunciato il Direttore Tecnico, Cesare Butini, che questa rassegna nazionale sarebbe stata un’occasione per gettare le basi sulla squadra che dovrà iniziare a programmare con una certa attenzione il cammino in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. In altre parole, la necessità è quella di un ricambio generazionale all’altezza della situazione. Da questo punto di vista, nei 200 farfalla femminili da anni si ha la necessità di trovare un’atleta in grado di competere ai massimi livelli in un contesto internazionale. La vittoria di Paola Borrelli, classe 2005 nativa di Milano, è stata significativa.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’ascesa silenziosa di Paola Borrelli. Il tempo dei 200 farfalla é da vertice europeo Notizie correlate Paola Di Benedetto: l’ascesa della showgirl da Miss a vincitrice GF VIPPaola Di Benedetto, vincitrice del Grande Fratello VIP e volto televisivo poliedrico, ha costruito un percorso professionale che spazia dalla... Anita Gastaldi: “Sto preparando 4 gare diverse e studiando ogni dettaglio dei 200 farfalla”Anita Gastaldi è stata l’ospite dell’ultima puntata di Swin Zone, in onda sul canale Youtube di OA Sport.