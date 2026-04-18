L’arte di governare nell’accezione più ampia del termine

In ambito politico, circolano opinioni contrastanti sulla situazione attuale e sull’eventualità di un cambiamento imminente. Secondo alcuni, si può ritenere che la fase più critica non sia ancora iniziata, e che non ci siano segnali di un peggioramento imminente. Questa visione si basa su analisi e valutazioni di vari interventi e decisioni recenti, senza considerare giudizi soggettivi o interpretazioni personali.

È alta la probabilità che chi sostiene che il Signor Peggio non sia ancora arrivato, né si appresti a farlo, sia nel giusto. A tal riguardo, da qualche tempo arrivano conferme di ogni tipo. Un solo flash sull’accaduto di questi ultimi giorni a livello internazionale, potrà essere sufficiente per ricredersi a quanti sono scettici sulla reale portata dell’ affermazione di cui sopra. In effetti, per tentare di capire cosa stia realmente accadendo, con particolare riguardo all’economia – più in dettaglio alla finanza – basta riavvolgere il nastro della memoria a ieri pomeriggio. A quel punto basterà sporgersi dalla finestra temporale aperta su quel momento, focalizzando il pensiero su Hormuz e Wall Street.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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