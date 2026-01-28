I 5S e l' arte di governare senza saperlo

I 5S continuano a sorprendere, questa volta con un modo di governare che sembra più un tentativo di mantenere il potere che un progetto chiaro. Fin dall’inizio, il Movimento si presentava come una forza anti-establishment, ma nel corso degli anni ha finito per allearsi con figure e partiti che poco hanno a che vedere con la sua idea di base. Ora, sembra che chi sta al governo spesso non abbia ben chiaro cosa voglia fare davvero, e questo rende difficile capire se si tratta di una strategia o di una semplice mancanza di direzione. La politica di alleanze cambia di continuo

Governare a propria insaputa è un bizantinismo degno della Prima Repubblica. È un paradosso che proprio il Movimento Cinque Stelle sia passato da "uno vale uno a uno vale l'altro" pur di governare con Matteo Salvini prima, Pd e sinistra estrema poi e infine nell'ammucchiata della Große Koalition con Mario Draghi. Il guaio è che loro, quando stavano al governo, non si parlavano. Basti pensare al Guardasigilli Alfonso Bonafede, sotto il cui mandato al ministero della Giustizia è stato deciso l'acquisto del pericolosissimo software della Microsoft, della cui presunta vulnerabilità - smentita anche dall'Agenzia per la Cybersicurezza e dalla Procura di Roma - si sarebbero accorti solo oggi (potenza del referendum!) i segugi di Report. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

