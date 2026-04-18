L’arte del Ventennio mosaici del Volo visitabili Un patrimonio ‘dissonante’

Nei giorni in cui si discutono le suggestioni monumentali di origine transatlantica, si può visitare un esempio di mosaici realizzati durante il Ventennio. Si tratta di un patrimonio artistico che, pur essendo legato a un periodo storico complesso, è ancora accessibile al pubblico. I mosaici rappresentano un aspetto dell'arte di quegli anni e sono visibili in alcune strutture ancora esistenti.

Nei giorni delle polemiche sulle suggestioni monumentali transatlantiche (con l’Arco di Trionfo trumpiano), in Emilia-Romagna il convitato di pietra resta Benito Mussolini, fisicamente rintracciabile, in un patrimonio di razionalismo forlivese che potremo definire “dissonante”, nei mosaici del Volo ora visitabili. Si tratta di centoduemetri di tessere in bilico tra tecnologia e celebrazione aero-futurista progettati negli anni Trenta nell’ex Collegio Aeronautico. Un gioco di bianconero (non a caso rimando intrinseco al sistema binario, alla dicotomia dei destini, alla narrazione anticomoderno e benemale) che riaccende un dibattito mai...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’arte del Ventennio, mosaici del Volo visitabili. Un patrimonio ‘dissonante’ Notizie correlate Mosaici del Volo, il "libro di pietra" apre al pubblico: "Arte e riflessione per ricordarci il valore della democrazia"L'apertura dei mosaici è stata definita il tassello fondamentale per il rilancio del cosiddetto “Miglio Bianco”, il percorso razionalista che... Visite ai mosaici del volo: "Valore storico e artistico"Per la prima volta dal Dopoguerra, da sabato i mosaici del volo custoditi presso l’ex Collegio Aeronautico, in piazzale della Vittoria, saranno... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: L'opera perfetta. Vita e morte di Masaccio, Alessandro Masi al Gabinetto Vieusseux di Firenze; Ego te baptizo…: a Cologno al Serio la bellezza della vita che nasce; Marcella Ferrari alla guida della Fondazione Elpis; Individuata un’opera d’arte a Castanea: Annunciazione di Antonello Freri (1493). In mostra a New York la propaganda del ventennio fascista(di Alessandra Baldini) La Fondazione Massimo e Sonia Cirulli di Bologna torna a a New York per una mostra a Poster House che non potrebbe essere più tempestiva per come mette in evidenza la ... ansa.it Arte o fascismo?La scelta del Mart guidato da Vittorio Sgarbi di organizzare una (nuova) mostra dedicata all’arte del Ventennio ha fatto molto discutere, così come l’aver individuato il Dux di Adolfo Wildt per la ... avvenire.it Nel video social dei gestori Gianfranco Cavanè, 56 anni, e Annalisa Bellanova, 40, simboli della Xª Mas e musica del ventennio. Pd e Anpi all’attacco, il Comune valuta il da farsi - facebook.com facebook