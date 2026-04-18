L’anniversario Fu lui che accese il circuito Il ricordo indelebile di Remo

Oggi ricorrono cinque anni dalla scomparsa di Remo Cattini, nato in provincia di Brescia. È stato lui a dare il via a un circuito che ha lasciato un segno nel settore. La sua morte risale al 18 aprile, data che ancora oggi viene ricordata da chi lo ha conosciuto e apprezzato. La sua figura rimane legata a quel momento in cui ha contribuito a far partire un progetto importante.

Sono trascorsi 5 anni (oggi 18 aprile) da quando Remo Cattini ci ha lasciati. Bresciano di nascita che dopo aver girato mezzo mondo prima da pilota collaudatore dell’Abarth e successivamente da dirigente sportivo sia per il motociclismo che per l’automobilismo, a dicembre 1973 gli fu affidata la carica di direttore del nascituro Autodromo Internazionale del Mugello e per questo motivo ad aprile del 1974, con la moglie Kira decisero di abitare a Scarperia dove vi é rimasto per il resto della sua vita. "Va riconosciuto – è il ricordo di Pierluigi Guasti – che fu lui ad aver avviato l’attività di pista dell’Autodromo del Mugello il 23 giugno...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’anniversario. Fu lui che "accese» il circuito. Il ricordo indelebile di Remo Notizie correlate Addio a Remo Stecconi, tra i fondatori della storica pizzeria Remo a Testaccio a RomaMorto lo storico fondatore della Pizzeria “Remo a Testaccio”, divenuta famosa nel rione per la pizza bassa e scrocchiarella. Leggi anche: Una messa (e un toccante ricordo) per il terzo anniversario della tragedia di Andrea Papi