Lancia un bicchiere contro i dipendenti di un locale e minaccia i poliziotti | foglio di via per un 55enne

Un uomo di 55 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato allontanato dal centro città con un foglio di via valido fino al 2028. La sua presenza aveva causato recenti problemi in un locale di via Marconi, dove aveva lanciato un bicchiere contro i dipendenti e aveva minacciato poliziotti intervenuti sul posto. La decisione è stata presa in seguito agli episodi di disturbo e aggressività registrati nelle ultime settimane.

ANCONA - ANCONA – Foglio di via dal capoluogo fino al 2028 per un 55enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, protagonista nelle scorse settimane di episodi di disturbo e aggressività in un locale di via Marconi, dove si è presentato in stato di ebbrezza minacciando personale e clienti.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Ubriaco molesta i passanti, si scaglia contro l'edicola di piazza Costa e minaccia i poliziotti: arrestatoUn cittadino di nazionalità russa è stato arrestato dagli agenti delle Volanti della questura di Ravenna con le accuse di resistenza a pubblico... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lancia un bicchiere contro i dipendenti di un locale e minaccia i poliziotti: foglio di via per un 55enne; Lancia un bicchiere contro il personale di un esercizio commerciale, poi tenta di aggredire i poliziotti: 55enne nei guai; Lancia un bicchiere, minaccia clienti e poliziotti: caos nel locale degli Archi; Bari, campagna contro l’abuso di alcol: la Cooperativa CAPS lancia il video L’alcol ti spegne. Scegli di restare acceso. Atalanta-Napoli, lancia un bicchiere di birra contro un calciatore ospite, daspo di un annoPrimo tempo di Atalanta-Napoli, domenica 23 febbraio. Un tifoso atalantino, posizionato nel settore Tribuna Sud, ha lanciato un bicchiere di plastica contenente birra in direzione di un calciatore ... bergamo.corriere.it Lancia in campo un bicchiere di birra durante Atalanta-Napoli, la decisione sul tifoso di BergamoBERGAMO - Un tifoso dell'Atalanta ha ricevuto un Daspo di un anno per aver lanciato, durante il primo tempo della sfida di Serie A contro il Napoli, un bicchiere di plastica contenente birra in ... corrieredellosport.it Dopo l'americano Bloomberg anche l'inglese The Guardian lancia la sindaca Silvia Salis come anti Meloni https://www.ilsecoloxix.it/genova/2026/04/18/news/the_guardian_salis_genova_meloni-15589402/ref=SEC-M6-S1-T1 facebook L’Ue lancia il suo piano per la crisi internazionale e la guerra in Iran: meno riscaldamento e aria condizionata, minor utilizzo delle auto e smart working ma niente stop a tasse green e sospensione del patto di stabilità. Poi ci chiediamo perché l’Europa non con x.com