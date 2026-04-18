L’addio a Massimiliano | dolore e lacrime per il papà di sei figli morto cadendo dal tetto

È stata comunicata la data del funerale di Massimiliano Lauro, un uomo di sei figli che ha perso la vita dopo essere caduto dal tetto di un'abitazione mentre si trovava in sopralluogo. La notizia ha suscitato dolore tra familiari e amici, che hanno assistito alla tragica perdita. La vicenda si è verificata in un contesto di attività di controllo o manutenzione sull'edificio.

È stata fissata la data del funerale di Massimiliano Lauro, padre di sei figli precipitato dal tetto di un'abitazione durante un sopralluogo. “Una persona speciale, un uomo buono come il pane”. La salma si trova alla casa funeraria Domus Aurora di via Ugo Vaglia 4, a Gavardo, dove è possibile far.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate La tragedia di Massimiliano, morto precipitando dal tetto: era padre di 5 figliTragedia nel pomeriggio di giovedì 16 aprile a Ospitaletto: un uomo di 46 anni ha perso la vita dopo essere precipitato da un’altezza di circa dieci... Altri aggiornamenti Temi più discussi: L’addio a Massimiliano: dolore e lacrime per il papà di sei figli morto cadendo dal tetto - BresciaToday; Addio a Massimiliano Lauro: è il quinto morto sul lavoro nel 2026; Addio a Massimiliano Lauro, precipitato dal tetto durante un sopralluogo; Massimiliano Sacchieri morto a Mantova nello schianto al casello: addio a Macia dopo 12 giorni di coma. Per lui una coreografia allo stadio. Addio a Massimiliano Lauro: è il quinto morto sul lavoro nel 2026Classe 1980 di Gavardo, stava eseguendo un sopralluogo su un tetto a Ospitaletto quando è caduto nel vuoto. Sale il bilancio delle vittime in provincia, il sindacato: «Questa morte è il simbolo di un ... giornaledibrescia.it Massimiliano Sacchieri morto a Mantova nello schianto al casello: addio a «Macia» dopo 12 giorni di coma. «Per lui una coreografia allo stadio»Massimiliano Sacchieri, 46 anni, ha perso il controllo della sua moto mentre stava imboccando l'autostrada del Brennero: era uno dei volti storici della curva Te dello stadio Marelli e volontario dell ... milano.corriere.it A Milano Ignazio La Russa lancia Maurizio Lupi sindaco, Massimiliano Romeo nicchia («Decidiamo qui, non a Roma»), Antonio Tajani di traverso («Sosteniamo i civici») e Forza Italia manifesta «contro» il Carroccio. Ripartono pure gli scontri sulle nomine pu facebook #VeronaMilan, segui con noi LIVE le parole di Massimiliano #Allegri in conferenza stampa #SempreMilan #SerieA x.com