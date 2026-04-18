laboratori e nuove esperienze bentornati al museum of senses

Il Museum of Senses, inaugurato a Milano circa un anno fa, rappresenta un esempio di museo immersivo che propone laboratori e nuove esperienze ai visitatori. Il progetto nasce dall’esperienza di imprenditori croati che avevano già aperto simili strutture in città dell’Europa dell’est come Praga, Budapest e Spalato. La struttura si inserisce in un più ampio percorso di attrazioni interattive, riscuotendo un notevole successo tra il pubblico.

Il moderno concetto di museo immersivo trova evidente applicazione nel Museum of Senses. Giusto un anno fa aperto a Milano, dopo il debutto nell’Europa dell’est – a Praga, Budapest e Spalato su progetto di imprenditori croati specializzati in attrazioni interattive – con grande successo. E anche in via Monte Grappa 10 (zona Garibaldi - Moscova), già si contano 200.000 visitatori. E 350 feste di compleanno organizzate. Esplorare, giocare, imparare, le aree tematiche, secondo la filosofia dell’intrattenimento educativo (edutainment). Che ci fa ritornare sui nostri passi, incominciando ad indossare speciali calzini (fluorescenti sotto la luce UV), in un itinerario dove è messa in discussione ogni certezza sensoriale.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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