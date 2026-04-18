Laboratori didattici nel castello percorsi educativi intergenerazionali e attenzione alla disabilità

Nel castello recentemente ristrutturato di Calendasco sono stati avviati laboratori didattici e percorsi educativi rivolti a diverse fasce di età. Le attività prevedono visite guidate all’interno dell’antico maniero e approfondimenti sulla storia delle architetture castrensi della pianura. È stato avviato anche un percorso di educazione intergenerazionale che coinvolge i bambini e le bambine della scuola materna “La Casa dei”. Particolare attenzione è rivolta alle esigenze delle persone con disabilità.

Una proposta didattica continuativa alla scoperta dell’antico maniero di Calendasco, di recente ristrutturato, e della storia delle architetture castrensi del territorio della pianura; un percorso di educazione intergenerazionale fra i bambini e le bambine della scuola materna “La Casa dei.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Sport, laboratori e momenti di gioco in parchi e giardini: nel Municipio II il progetto per i minori con bisogni educativi specialiAttività sportive, laboratori musicali e artistici e momenti di gioco da realizzare all'aperto, in parchi e giardini del Municipio II. Weekend al museo tra laboratori e visite alla scoperta dei percorsiArriva "Weekend al Museo", laboratori creativi gratuiti per bambine, bambini e famiglie nei musei civici di Colle. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Simbiosi, torna il festival Scienza sotto la Cupola: tre giorni di eventi al Castello di Novara; Il gioco più bello; Giornata della Terra 2026 - 3^ edizione; Montichiari, al via la 25ª edizione del Maggio Monteclarense con focus sul Novecento. Crea il tuo collage laboratori creativi sabato al ‘Castello’ di piazza della Vittoria a BresciaL'evento rappresenta un percorso di partecipazione che impegna residenti, commercianti, enti del terzo settore e istituzioni nella trasformazione di piazza Vittoria in uno spazio animato a disposizion ... quibrescia.it Laboratorio ’Arte al buio’ nel castelloL’associazione A piccoli passi raggiunge il nono anno dalla sua nascita e oggi presenta il frutto del suo lavoro, con l’ultimo appuntamento del laboratorio di arti e mestieri che è intitolato Arte ... lanazione.it DOMANI TUTTI AL MEDì "Spring Medì": scopri il programma!! Tante attrazioni al Medì Shopping Center di Teverola! Evento imperdibile per tutta la famiglia! Laboratori didattici, street food contadino, agriasilo, degustazioni e spettacoli per celebrare la prim - facebook.com facebook