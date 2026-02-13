Alberto Matano l’annuncio a La vita in diretta | nuovi inviati anche da Mediaset

Alberto Matano annuncia a La Vita in Diretta che anche Mediaset manderà nuovi inviati al Festival di Sanremo, in un tentativo di offrire una copertura più ampia e diversificata rispetto al passato.

Manca poco più di una decina di giorni al via della settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo e la macchina organizzativa non riguarda soltanto il palco dell’Ariston. I palinsesti Rai si stanno progressivamente rimodulando per garantire una copertura capillare dell’evento televisivo più atteso dell’anno, tra collegamenti in diretta, interviste esclusive e approfondimenti quotidiani. Nei giorni scorsi si era già parlato delle scelte di Caterina Balivo per La volta buona. La conduttrice ha deciso di puntare su due volti noti al pubblico più giovane e social: Tommaso Zorzi e Sophie Codegoni, con quest’ultima al momento prevista per una sola puntata.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Alberto Matano ha chiamato quattro inviati molto noti per preparare la copertura di Sanremo 2026.

Alberto Matano ha chiamato quattro inviati noti per seguire il Festival di Sanremo 2026.

Giuseppe Giofrè, ballerino di Jennifer Lopez e Taylor Swift, sarà inviato da Sanremo per la #VitaInDiretta di Alberto Matano. Nel cast degli inviati anche Barbara Foria, Alba Parietti, Raffaella Longobardi, Luca Tommassini e Barbara Di Palma. #Sanremo2026 x.com

