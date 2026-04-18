La Virtus ha ripreso quota Con Derthona per la vetta

La Virtus ha ottenuto due vittorie consecutive, prima contro Cantù in campionato e poi in Eurolega contro il Maccabi Tel Aviv. Questi risultati hanno portato la squadra a risalire la classifica e a rafforzare la propria posizione in vista delle prossime gare. La squadra ha mostrato una buona fase di forma dopo un periodo di difficoltà e si prepara ora a sfidare il Derthona, con l’obiettivo di arrivare in vetta alla classifica.

Vincere aiuta a vincere e così dopo il successo di lunedì sera contro Cantù in campionato, il successo in Eurolega col Maccabi Tel Aviv fa il paio e conferma come la Virtus da lunedì ha svoltato, girando pagina e ripartendo per un finale di stagione da vivere da protagonista. Con la vittoria della Alexandar Nicolic Hall di Belgrado 85-89 la Virtus ha chiuso positivamente la campagna europea. Il primo squillo europeo di Nenad Jakovljevic è arrivato al termine di una buona prova collettiva, con la V nera avanti per oltre trequarti dopo un primo parziale in equilibrato. I bianconeri che hanno terminato la loro ultima di Eurolega con ben 4 giocatori in doppia cifra: Carsen Edwards 19 punti, Derrick Alston Junior 18, Saliou Niang 16 e Aliou Diarra 13.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Virtus ha ripreso quota. Con Derthona per la vetta Notizie correlate Derthona può battere la Virtus se ripete la partitaIl confronto sportivo tra Olimpia Milano e Derthona per la Coppa Italia richiama una sfida decisiva, caratterizzata da equilibrio tra gestione della... Leggi anche: A Napoli con il meglio di Madrid. La Virtus cerca l’allungo in vetta