A Napoli si gioca una partita importante per la Virtus, che cerca di consolidare la sua posizione in classifica. La squadra di Dusko Ivanovic torna in campo dopo la sfida contro il Real Madrid di giovedì sera e si prepara per un nuovo incontro. La partita si svolge in una città vivace e il match si presenta come un'occasione per i giocatori di dimostrare il loro impegno.

E’ di nuovo giorno di partita per la Virtus. Nemmeno in tempo di lasciarsi alle spalle la sfida con il Real di giovedì sera, che la formazione di Dusko Ivanovic è attesa da un nuovo appuntamento. Giusto il tempo di prendere il volo da Madrid, atterrare in Italia e subito direzione Napoli, dove questa sera alle 20.30 alla Alcott Arena (diretta streaming su LbaTv e radio su Nettuno Bologna Uno) l’Olidata affronterà la Guerri nell’anticipo della 21esima giornata di serie A. Nel revival del recente quarto di finale di Coppa Italia a Torino, la V Nera cerca un nuovo acuto per consolidare il primato in classifica, spedendo a meno 4 le più immediate inseguitrici, visto il turno di sosta che attende la Germani Brescia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - A Napoli con il meglio di Madrid. La Virtus cerca l’allungo in vetta

Basket, in DR2, il DREAM Pisa cerca l'allungo in casa con FollonicaPisa, 19 febbraio 2026 – Alla quinta giornata di ritorno, con nove gare della regular season da disputare, il girone costiero del campionato di...

Eurolega, Milano piega il Barça con qualche brivido. La Virtus cede con onore a MadridMilano, 5 marzo 2026 – È di una vittoria e una sconfitta il bilancio del doppio incontro sull’asse Italia-Spagna del 30° turno della stagione...

Tutto quello che riguarda A Napoli con il meglio di Madrid La....

Temi più discussi: Sal Da Vinci: Giocavo sulla fascia ma è meglio cantare. Gli scudetti del Napoli? Fatica e ripide salite; Napoli-Torino 2-1, venerdì Santos: Alisson e Elmas stendono i granata ?; Buongiorno, diamo il 100% per avere il miglior Napoli; Conte 'ringrazia' le difficoltà incontrate in questo campionato.

Serie A, Napoli-Torino 2-1. Video, gol e highlightsI gol di Alisson ed Elmas decidono il match del Maradona. Ospiti in rete nel finale con Casadei. Azzurri a -1 dal Milan ... tg24.sky.it

Il Napoli nell’anno del centenario, promessa di De Laurentiis: Vogliamo fare sempre meglioIl 2026 del Napoli è cominciato con una piacevole certezza: comunque vada sarà un altro anno ricco di emozioni, per squadra e tifosi, con dietro l’angolo i doverosi festeggiamenti del prossimo 1 ... napoli.repubblica.it

Napoli-Torino, le parole di Antonio Conte alla fine della partita del Maradona Di Stefano Cutolo Articolo completo su IlMattino.it #napoli #torino #ilmattino - facebook.com facebook

La notizia più bella per il #Napoli è il ritorno in campo di un campione come #Anguissa e di un fuoriclasse assoluto come #DeBruyne. Due rientri fondamentali, almeno quanto i tre pesantissimi punti in chiave #Champions conquistati contro il #Torino. Risultato x.com