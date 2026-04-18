La terra trema | tutte le scosse degli ultimi giorni

Nelle ultime giornate, l'Alto Friuli ha registrato diverse scosse di terremoto, con l'ultima che si è verificata venerdì pomeriggio a Preone, con una magnitudo di 3.1. La sequenza sismica, che si protrae da alcuni giorni, coinvolge una zona nota per la sua attività sismica frequente. I terremoti hanno causato preoccupazione tra la popolazione, senza al momento segnalare danni significativi.

La scossa di ieri pomeriggio, venerdì 17 aprile, a Preone (3.1 di magnitudo) è l'ultima di una lunga serie di eventi sismici che si sono verificati nell'Alto Friuli, in un'area da sempre a rischio terremoto. Gli episodi degli ultimi giorni non hanno provocato danni a persone o a cose, ma non per.🔗 Leggi su Udinetoday.it Tehran Trembles Again: Iran Shaken By Mystery 4.1 Quake While Truce Talks With US Remain Uncertain Notizie correlate Scosse in Italia, la terra trema ancora: la magnitudoNel cuore della notte, quando il silenzio sembra avvolgere tutto e le città dormono, la terra torna a farsi sentire. Leggi anche: Trema la terra a Catania: due scosse di terremoto in due minuti. Scuole chiuse Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Scossa di terremoto nella notte: la terra trema; Il 18 aprile 1906 la terra trema in California, e San Francisco cambia per sempre. Sciame sismico, la terra trema tutta la notteDopo la scossa di venerdì sera, alle 20.53, di magnitudo 3.5 della scala Richter, avvertita da gran parte della popolazione che abita il crinale tosco-romagnolo cesenate, l’Alto Savio ha continuato a ... ilrestodelcarlino.it La terra continua a tremare, nuovo sciame sismico nella notte: in due giorni percepite oltre 30 scosseUDINE. Un'altra notte di terra che trema in Friuli: dopo lo sciame sismico che aveva avuto epicentro nel territorio di Udine nella notte tra il 14 e il 15 aprile (QUI articolo), nelle ultime ore anche ... ildolomiti.it Doppio terremoto nel cuore delle Alpi Giapponesi: la terra trema a Omachi | DATI e MAPPE - facebook.com facebook