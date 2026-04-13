Nella notte, diverse scosse di terremoto hanno interessato alcune zone del paese. Le magnitudo registrate sono state di intensità variabile, con alcuni eventi percepiti chiaramente dalla popolazione. Non sono stati segnalati danni significativi né feriti. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a raccogliere i dati sui movimenti tellurici avvenuti nelle ultime ore.

Nel cuore della notte, quando il silenzio sembra avvolgere tutto e le città dormono, la terra torna a farsi sentire. Un tremore breve, appena percepibile per molti, ma sufficiente a rompere la quiete e a far tornare alla mente quanto fragile possa essere l’equilibrio sotto i nostri piedi. Per alcuni è solo una vibrazione leggera, per altri un sussulto improvviso che arriva mentre le luci sono spente e le strade sono vuote. Episodi che spesso passano quasi inosservati, ma che raccontano una realtà geologica fatta di piccoli movimenti continui, registrati con precisione dagli strumenti degli esperti. È quanto accaduto nella notte tra domenica e lunedì nel Foggiano, dove una nuova scossa di terremoto è stata registrata alle 00.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Scosse in Italia, la terra trema ancora: la magnitudo

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