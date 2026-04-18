La risposta alle minacce asimmetriche | cosa sappiamo del sistema Coyote montato sui cacciatorpedinieri Usa

Recentemente è stato rilevato l’installazione di un nuovo lanciatore su un cacciatorpediniere statunitense della classe Arleigh Burke, in particolare sull’USS Carl M. Questa modifica si inserisce nel quadro delle strategie di difesa contro minacce asimmetriche, con un focus sui sistemi di risposta avanzati. La presenza di questa apparecchiatura è stata documentata durante controlli di routine e rappresenta un aggiornamento rispetto alle configurazioni precedenti della nave.

La recente individuazione di un nuovo lanciatore a bordo di un cacciatorpediniere statunitense della classe Arleigh Burke, in particolare sull’USS Carl M. Levin, sembra offrire un’indicazione concreta della trasformazione dell’architettura operativa della Marina statunitense di fronte alla proliferazione di minacce aeree a basso costo. Il sistema osservato è stato associato all’impiego degli intercettori Coyote, sviluppati da Raytheon Technologies, segnando il passaggio da un utilizzo prevalentemente terrestre a una progressiva integrazione in ambito navale delle capacità C-UAS (Counter-Unmanned Aerial Systems). Più che un salto tecnologico...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La risposta alle minacce asimmetriche: cosa sappiamo del sistema Coyote montato sui cacciatorpedinieri Usa Notizie correlate Raul Dumitras replica alle critiche prima del Grande Fratello Vip: troppo montato? Cosa ha detto il gieffinoRaul Dumitras è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, questa però non è la sua prima esperienza televisiva. Intelligenza artificiale e testate nucleari: cosa sappiamo del nuovo super sistema missilistico di KimLa Corea del Nord ha stretto ancora una volta i muscoli mostrando la propria capacità militare.