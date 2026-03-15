Il compleanno di Vitinha gela il Bentegodi | Genoa a un passo dal traguardo salvezza

Il 15 marzo 2026, il Genoa ha vinto 2-0 contro il Verona al Bentegodi, conquistando tre punti fondamentali per la permanenza in Serie A. La squadra ligure ha segnato due gol nella ripresa, mantenendo il vantaggio fino alla fine. La vittoria ha portato il Genoa a un passo dalla salvezza, mentre i padroni di casa sono rimasti a bocca asciutta.

Nella mattinata di oggi, 15 marzo 2026, il Genoa ha ipotecato la permanenza in Serie A espugnando il Bentegodi con un perentorio 0-2. In un confronto caratterizzato da una tensione palpabile e da una densità agonistica tipica degli scontri salvezza, a decidere la contesa è stata l’intuizione di Daniele De Rossi, capace di leggere l’inerzia del match e inserire l’uomo del destino: Vitor Manuel Carvalho Oliveira, noto ai più come Vitinha. L’attaccante portoghese, nel giorno del suo compleanno, ha autografato la sfida con una prodezza balistica che ha scosso le fondamenta di un Hellas Verona ormai sempre più prossimo al baratro della retrocessione. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Il compleanno di Vitinha gela il Bentegodi: Genoa a un passo dal traguardo salvezza Articoli correlati Verona-Genoa: il rush salvezza comincia dal Bentegodi. Le scelte di De RossiDopo il capolavoro del Ferraris contro la Roma, il Genoa inizia lo sprint salvezza. Allo scadere Lukaku gela il Bentegodi: Hellas beffato e salvezza sempre più lontanaÈ arrivata allo scadere del tempo di recupero l'ennesima beffa stagionale per l'Hellas Verona, che nell'anticipo andato in scena alle 18 di sabato... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il compleanno di Vitinha gela il... Temi più discussi: Vitinha e Ostigard firmano il colpo salvezza: a Verona il Genoa si regala una gran domenica. Finisce 2-0; SportMediaset: Kompany: Atalanta molto forte, dovremo dare il massimo Video; Genoa-Roma 2-1: Vitinha decide, vittoria storica al Ferraris; SportMediaset: Gimenez salva piccione colpito da pallonata Video. Un eurogol di Vitinha e Ostigard stendono il Verona. Il Genoa di De Rossi vola verso la salvezzaIl Grifone supera al Bentegodi la formazione di Sammarco e centra il secondo successo consecutivo aumentando il margine di sicurezza dalla zona retrocessione ... tuttosport.com Verona-Genoa 0-2: Vitinha e Ostigard decidono al BentegodiIl Genoa batte il Verona 2-0 grazie ai gol di Vitinha (nel giorno del compleanno) e Ostigard. Vittoria fondamentale per la salvezza. lifestyleblog.it L’eurogol di Vitinha da 30 metri e la capocciata vincente di Ostigard: a due passi dall’Arena il Grifone si regala una memorabile domenica. Il Genoa allunga la sua striscia dell’oro: dopo il super trionfo al Ferraris davanti alla Roma, ecco il bis a Verona, per quel facebook Un eurogol di #Vitinha e #Ostigard stendono il #Verona. Il #Genoa di #DeRossi vola verso la salvezza x.com