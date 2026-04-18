La rapina choc a Napoli E la nostra sicurezza

Una rapina violenta ha scosso la città di Napoli, suscitando preoccupazione tra i cittadini e le autorità. La vicenda ha coinvolto un istituto bancario, dove alcuni oggetti di valore sono stati sottratti durante un’azione rapida e improvvisa. La notizia ha fatto il giro dei media, alzando il livello di attenzione sulla sicurezza delle banche e sulla tutela dei beni personali in città.

Gentile direttore Feltri, tengo alcuni preziosi in una cassetta di sicurezza in banca. Dopo la clamorosa rapina avvenuta a Napoli, confesso di essere molto preoccupato. Sto seriamente pensando di ritirare i miei averi e tenerli in casa, dove ho un sistema di allarme e videosorveglianza. Secondo lei, è ancora più sicuro affidarsi alla banca oppure, paradossalmente, oggi conviene tenere tutto tra le mura domestiche? La ringrazio e le porgo cordiali saluti. Antonino Longo Caro Antonino, capisco perfettamente il tuo sconcerto, che poi è lo sconcerto di molti italiani. Quando salta un simbolo di sicurezza e la banca, con le sue cassette blindate, lo è da sempre è inevitabile che venga meno anche quella fiducia che davamo per scontata.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La rapina choc a Napoli. E la nostra sicurezza Anziana rapinata a Napoli Notizie correlate Leggi anche: “Chi erano”. Rapina in banca a Napoli, solo ora la notizia sui ladri: racconto choc degli ostaggi Napoli, clienti in fila dopo la rapina alle cassette di sicurezza in bancaA Napoli si sono formate lunghe file di clienti davanti alla filiale del Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, per ottenere informazioni sulle... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Napoli: la ricostruzione della rapina al Credit Agricole, la paura dei 25 ostaggi - 16/04/2026; Napoli, rapina choc in banca: i Carabinieri liberano gli ostaggi – IL VIDEO; Napoli, rapina choc in banca: 25 ostaggi al Vomero; Napoli, rapina choc al Crédit Agricole: 25 ostaggi, poi la fuga nel sottosuolo. Rapina in banca a Napoli, non si fermano le indagini: è ancora caccia ai banditiC’è un insospettabile in questa storia. Uno che è andato su e giù, per settimane se non addirittura mesi. Passava inosservato, magari indossava una tuta da ... ilmattino.it Rapina in banca a Napoli: oltre 40 cassette di sicurezza trafugate. Rapinatori con la maschera di The RockIn diretta da Napoli le ultime notizie sulla rapina alla Credit Agricole di piazza Medaglie d'oro all'Arenella del 16 aprile ... fanpage.it Il direttore della banca Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro a Napoli, rapinata da una banda, ha comunicato ai clienti accorsi nella tarda serata davanti alla filiale le file delle cassette svuotate. I rapinatori hanno tenuto in ostaggio circa 25 persone, tra clien - facebook.com facebook #Conte e #DeLaurentiis a #Napoli: perché l’incontro sul futuro è stato anticipato x.com