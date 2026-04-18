La Provincia ha confermato che l’impianto di Groppolo funziona senza problemi e che non ci sono rischi evidenti per la salute pubblica. Secondo quanto comunicato, la gestione della struttura procede regolarmente e non sono state riscontrate criticità nelle sue operazioni. Nessuna segnalazione di pericoli o malfunzionamenti è stata fatta riguardo a questa struttura, che continua a operare senza interruzioni.

"Attività regolare nell’impianto di Groppolo, la struttura non presenta criticità né nella gestione né nella funzionalità e non ci sono pericoli evidenti per la salute pubblica". Dopo gli ordigni bellici ritrovati nella spazzatura, dopo i due incendi nello spazio di lavorazione dell’azienda Specchia alle Pianazze, che si occupa di selezione, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi, si è riunita nuovamente la commissione provinciale Ambiente. Ai lavori ha partecipato anche il Comune di Arcola. Nella commissione – di cui è presidente il leghista Iacopo Ruggia, che è anche consigliere comunale di opposizione a Vezzano – è stato ribadito come non ci siano dubbi sulla regolarità dell’impianto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Provincia garantisce: "Struttura senza criticità"

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