La polizia in una settimana a Firenze ha arrestato 5 persone

Da firenzetoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella settimana, le forze dell’ordine hanno arrestato cinque persone a Firenze. Questo intervento fa parte di un’operazione di controlli straordinari svolti nel capoluogo toscano, mirata a prevenire reati predatori, spaccio di droga e a rintracciare cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale. L’attività è stata predisposta per rafforzare la presenza delle forze di polizia e garantire la sicurezza pubblica.

A seguito della “intensificazione dei controlli straordinari del territorio nel capoluogo toscano predisposti per la prevenzione dei reati predatori, dello spaccio di stupefacenti e finalizzati al rintraccio di cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale”, la Polizia di Stato, rende.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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