La polizia in una settimana a Firenze ha arrestato 5 persone

Nella settimana, le forze dell’ordine hanno arrestato cinque persone a Firenze. Questo intervento fa parte di un’operazione di controlli straordinari svolti nel capoluogo toscano, mirata a prevenire reati predatori, spaccio di droga e a rintracciare cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale. L’attività è stata predisposta per rafforzare la presenza delle forze di polizia e garantire la sicurezza pubblica.

A seguito della “intensificazione dei controlli straordinari del territorio nel capoluogo toscano predisposti per la prevenzione dei reati predatori, dello spaccio di stupefacenti e finalizzati al rintraccio di cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale”, la Polizia di Stato, rende.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Tenta di rapire una bimba di un anno a Bergamo: arretato Notizie correlate Leggi anche: La polizia ha arrestato tredici persone in cinque giorni Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La polizia in una settimana a Firenze ha arrestato 5 persone; Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio a Firenze: la Polizia di Stato di Firenze arresta due uomini.; La festa della polizia a Firenze, il questore: Esserci sempre; Polizia locale fa rimuovere bivacco da tetto ex gasometro Firenze. Controlli straordinari della polizia a Firenze, 5 arresti in una settimanaNell'ultima settimana, durante servizi straordinari di controllo del territorio a Firenze, la polizia ha arrestato cinque persone. L'attività si è ... gonews.it Firenze, controlli antidroga: cinque arresti in una settimana tra le Cascine e NovoliNell'ultima settimana, durante servizi straordinari di controllo del territorio a Firenze, la polizia ha arrestato cinque persone. L'attività si è concentrata in luoghi di aggregazione nelle zone del ... firenzepost.it Scopri il castello dai mille colori vicino Firenze! facebook Firenze ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE AUGURI AGLI ALLIEVI DEL CORSO “ASTRO II” SCUOLA MILITARE AERONAUTICA “GIULIO DOUHET” Il Giuramento del Corso “Astro II” della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” segn x.com