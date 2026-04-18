Nelle ultime settimane, Norwegian Cruise Line ha ricevuto la sua ventunesima nave, Norwegian Luna, prodotta da Fincantieri presso il cantiere navale di Marghera. La consegna si è svolta nel rispetto dei tempi previsti e la nave è entrata ufficialmente nella flotta dell’azienda. Questa operazione rappresenta l’ultima consegna di Fincantieri nel settore delle crociere, ampliando così il parco natanti di Norwegian Cruise Line.

Nelle scorse settimane Norwegian Cruise Line, ha preso in consegna Norwegian Luna, la ventunesima nave della sua flotta, da Fincantieri presso il cantiere navale di Marghera. Seconda nave della nuova generazione ‘Prima plus class’, Norwegian Luna ha una stazza di 156mila tonnellate, la nave può ospitare 3.565 passeggeri e dispone di 1.809 cabine. Con 17 opzioni di ristorazione e 18 bar e lounge, la nave offre una varietà culinaria eccezionale e ambienti per ogni occasione. Tra i punti di forza c’è ‘Aqua Slidecoaster’, un’emozionante combinazione tra scivolo acquatico e montagne russe. Sport e divertimento si incontrano nel ‘Glow court’, un complesso hi-tech con pavimento led interattivo che durante il giorno è uno spazio di gioco dinamico e la sera si trasforma in un vivace club.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La nuova gemma di NCL è firmata Fincantieri

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