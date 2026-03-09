Hasa la nuova gemma del Napoli

Luis Hasa, centrocampista nato nel 2004, è uno dei talenti più promettenti tra i giocatori del Napoli. Attualmente gioca in Serie B, dove sta accumulando minuti e costanza nelle sue prestazioni. La sua presenza in campo e il ruolo che ricopre lo rendono un elemento da tenere d’occhio all’interno della rosa della squadra partenopea.

Luis Hasa è uno dei giovani più interessanti di proprietà del Napoli. Il centrocampista, classe 2004, sta vivendo una stagione importante in Serie B, dove sta trovando spazio e continuità. Per molti addetti ai lavori è un talento da tenere d'occhio, perché ha qualità tecniche e una buona visione di gioco Hasa è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, dove si è fatto notare grazie alle sue prestazioni con la Primavera. È un centrocampista offensivo, bravo con il pallone tra i piedi e capace di creare occasioni per i compagni. Con la Juventus Next Gen ha avuto le prime esperienze tra i professionisti, imparando a confrontarsi con un calcio più fisico e competitivo.

